Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте администрации главы государства.
Соответствующий указ № 280/2019 Порошенко подписал в субботу, 18 мая.
«Уволить Демчину Павла Владимировича с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», - говорится в документе.
Также указом № 279 президент уволил Дмитрия Ярмака с должности Уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.
Напомним, ранее сообщалось, что Павел Демчина подал в отставку. Заявление об увольнении он написал 17 мая.
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