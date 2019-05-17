Новосозданная в Украине Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций, сообщает УНИАН.



Как свидетельствуют данные реестра, служба получила код ЕГРПОУ 43005393, находится по адресу: Львовская площадь, 8 в Киеве, а ее руководителем является Сергей Верланов.

Ранее государственный регистратор приостановил регистрацию Налоговой службы как юридического лица.

Напомним, Кабинет Министров в начале марта разделил ГФС на две структуры – Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Предполагается, что Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику. Государственная таможенная служба в свою очередь будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства.

8 мая Кабмин назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем ГНС на пять лет с даты начала фактического выполнения обязанностей, испытательный срок продлится месяц.