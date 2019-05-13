Государственный регистратор приостановил регистрацию Налоговой службы как юридического лица.

Об этом сообщил госрегистратор отдела по вопросам госрегистрации юридических лиц, физлиц-предпринимателей Шевченковской районной в Киеве государственной администрации Виталий Желинский, передают Українські новини.

Желинский приостановил процедуру регистрации Государственной налоговой службы, ссылаясь на то, что Государственная фискальная служба, правопреемником которой будет Налоговая, на данный момент не находится в состоянии ликвидации в связи с реорганизацией ведомства путем его разделения.

Напомним, Кабинет Министров в начале марта разделил ГФС на две структуры – Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Предполагается, что Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику. Государственная таможенная служба в свою очередь будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства.

8 мая Кабмин назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем ГНС на пять лет с даты начала фактического выполнения обязанностей, испытательный срок продлится месяц.