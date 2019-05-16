Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины».

Законодательным актом установлено, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский.

Каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства.

Порядок функционирования и применения государственного языка определяется исключительно законом и не может быть предметом регулирования подзаконных актов органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым или органов местного самоуправления.

Законом определен статус украинского языка как единственного государственного языка, предусматривает обязательность его использования на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также в других публичных сферах общественной жизни, которые определены этим законом.

Согласно Закону, «украинский язык как единственный государственный язык выполняет функции языка межэтнического общения, является гарантией защиты прав человека для каждого украинского гражданина независимо от его этнического происхождения, а также является фактором единства и национальной безопасности Украины».

Документ регулирует функционирование и применение украинского языка как государственного в сферах общественной жизни, определенных этим Законом, на всей территории Украины.



Напомним, Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д.

15 мая документ подписал Президент Петр Порошенко.