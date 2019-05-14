Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента, сообщает Радио Свобода.
Заседание было запланировано на 9:00 14 мая, но состоится в 12:00.
Причина переноса не сообщается.
Как ранее сообщал ForUm, Верховная Рада на этой пленарной неделе планирует рассмотреть постановление о назначении инаугурации президента.
Новоизбранный президент Владимир Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая. Эта инициатива вызвала резкую критику, в частности, потому, что в этом году именно на 19 мая приходится День памяти жертв политических репрессий.
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