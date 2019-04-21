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Полиция вручила кандидату на пост Президента Украины шоумену Владимиру Зеленскому админпротокол за демонстрацию бюллетеня на избирательном участке.

Об этом сообщает штаб кандидата в Facebook.

Как сообщалось, Зеленский на выходе из кабинки для голосования продемонстрировал журналистам заполненный бюллетень.

21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

В 8:00 в стране открылись избирательные участки. Отдать свой голос можно до 20:00.
ForUm

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