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Новоизбранный президент Владимир Зеленский не явился на заседание в Оболонский районный суд Киева по административному правонарушению за демонстрацию своего избирательного бюллетеня 21 апреля во время голосования во втором туре выборов Президента.

Об этом сообщают Українські Новини.

При этом в суд явились два его представителя.

Суд начал рассмотрение дела без участия Зеленского.

По состоянию на 14:00 суд ушел в совещательную комнату для вынесения решения по делу.

Напомним, Зеленский на выходе из кабинки для голосования продемонстрировал журналистам заполненный бюллетень.

Нарушение квалифицировали как административное. На Зеленского был составлен админпротокол в день второго тура президентских выборов. За содеянное ему грозит штраф.  Позже Зеленский объяснил демонстрацию своего бюллетеня тем, что «не сориентировался».
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