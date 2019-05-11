Почетное консульство Украины открылось в столице итальянского острова Сардиния, городе Кальяри, сообщает посольство Украины в Италии.

«10 мая состоялась торжественная инаугурация Почетного консульства Украины в городе Кальяри», - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, руководитель депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Италией Сергей Алексеев, представители местной власти и украинской общины.

Украину на Сардинии будет представлять почетный консул Энтони Гранде, который будет работать над усилением межрегионального диалога, развитием экономического и культурного сотрудничества и защиты прав украинской общины итальянского острова.