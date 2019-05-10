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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский будет определяться с должностями, когда будет иметь доступ к базам данных Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом заявил его советник Андрей Богдан в интервью журналисту Юрию Бутусову, пишет Радио Свобода.

«Некоторые вакансии, я так понимаю, Владимир для себя уже заполнил, некоторые дальше ищет. Но в любом случае определяться он будет уже в Администрации Президента, когда будет иметь доступ к информационным ресурсам государства, когда будет иметь доступ к базе СБУ, МВД, НАПК. Конечно, все эти точки получения информации очень важны в кадровом назначении», - сказал Богдан, осуществлявший юридическое сопровождение избирательной кампании Зеленского.

Напомним, 30 апреля, ЦИК объявила официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и избран на пост президента Украины.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что новым главой Администрации Президента Украины может стать юрист из команды Владимира Зеленского Андрей Богдан, а нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков потенциально может стать премьер-министром Украины. По его мнению, генерального прокурора Юрия Луценко следует сохранить на должности до выборов в Верховную Раду. 
ForUm

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