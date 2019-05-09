Акция «Бессмертный полк» создана Кремлем не для увековечивания памяти, а для пропаганды, в том числе антиукраинской. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

«Акция «Бессмертный полк» создана Кремлем не как акция памяти, а как акция пропаганды. В том числе, антиукраинской. Поэтому ежегодно пророссийские силы бесцеремонно пытаются использовать память людей в политических целях. Хотя Путин уже давно заявил, что они и без Украины бы победили», - написал он.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Киеве от метро Арсенальная до Вечного огня в Парке Славы прошла колона участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является украинским аналогом российской акции «Бессмертный полк».

Одессе акция «Бессмертный полк» прошла в сопровождении проукраинских активистов.