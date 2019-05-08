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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий инициировал свой допрос и сегодня прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для встречи с прокурором, который ведет дело о якобы нецелевом использовании им государственных средств. Об этом  сообщил пресс-секретарь спикера Андрей Ковалев.

Он напомнил, что вчера в средствах массовой информации была распространена информация, что якобы Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало уголовное производство против Парубия.

«Во время допроса выяснилось, что дело возбуждено по заявлению бывшего работника Аппарата Верховной Рады Украины, и оно не имеет никакого отношения к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию», - написал Ковален в Facebook.

Уволенный сотрудник Аппарата Верховной Рады в своем заявлении утверждает, что подразделение Аппарата ВРУ, созданное в 2002 году, создавалось незаконно.

«Андрей Парубий не имеет отношения к созданию никаких подразделений Верховной Рады Украины, в том числе в 2002 году», - подчеркнул пресс-секретарь.

«Как по мне, это типичный пример информационной атаки на Андрея Парубия», - добавил он.

«Предполагаю, что не согласен со своим увольнении работник Аппарата Верховной Рады Украины решил привлечь внимание к своему увольнению. С этой целью, очевидно кто-то посоветовал ему инициировать фейковое уголовное дело против Парубия. Характерно, что эта информационная атака поддерживается российскими СМИ и пророссийскими медиа в Украине. Это все не более чем информационный фейк», - заключил Ковалев.

 
ForUm

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