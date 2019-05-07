также в разделеОбщество
В деле по иску Коломойского о возврате акций «Приватбанка» объявлен перерыв 3
ДТП в Карпатах: Водителю сообщено о подозрении, предприниматель задержан 7
Сотни авто застряли в очередях на границе с Польшей 23
Карпаты заметает снегом 25
Янукович подал иск против бывшего госадвоката 19
Мингрегион вводит единый порядок присвоения почтового адреса новостроям 16
ОБСЕ зафиксировала 20 «Градов» за линией отвода на Донбассе 24
Участие в мероприятиях 8-9 мая планируют принять почти 220 тысяч человек 18
6 мая. Картина дня 34
Командование Воздушных сил подтвердило открытие дела против офицера 47
ГПУ открыла дело из-за милитаризации детей боевиками «ДНР» 43
Циклон Xerxes несет Украине температурный контраст 61
Учительница с авдеевского мурала получила звание заслуженной 21
Киберполиция закрыла онлайн-кинотеатр Kinogo и еще 3 пиратских ресурса 58
Суд не смог закрыть дело против Кулика 27
Луценко рассказал, когда вручат подозрение Ложкину 31
Авиарейс «Киев - Ужгород» отменяют через 2 месяца после запуска 42
СБУ: Россия завербовала работника арсенала ВСУ с целью совершения диверсии 53

В Национальном антикоррупционном бюро Украины открыли производство в отношении председателя Верховной Рады Андрея Парубия по подозрению в нецелевом использовании бюджетных средств. Об этом сообщает УНИАН  со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

«10 апреля 2019 года уполномоченным лицом НАБУ во исполнение постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 2 апреля 2019 года внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Украины», - сообщили в НАБУ.

Таким образом досудебное расследование ведется относительно умышленного злоупотребления властью или служебным положением с целью получения любой неправомерной выгоды вопреки интересам службы, а также нецелевого использования бюджетных средств, осуществления расходов бюджета или предоставления кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением.

Как сказано в постановлении суда от 2 апреля, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможного нецелевого использования Парубием бюджетных средств.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2526 грн.
71
Теги