Представитель спикера украинского парламента Андрей Ковалев заявляет, что экс-сотрудник одного из подразделений аппарата Верховной Рады пытается втянуть Андрея Парубия в судебный спор, который того никак не касается.

Так Ковалев прокомментировал появление в СМИ информации о том, что суд обязал НАБУ начать уголовное дело против Парубия, пишет Радио Свобода.

«В течение дня в СМИ распространилась информация о том, что якобы суд обязал Национальное антикоррупционное бюро начать уголовное дело против председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Прежде всего отмечу, что это дело не имеет ничего общего с Парубием. Во-вторых, не имеет ничего общего с коррупцией. Это обычный информационный фейк», - написал Ковалев в Facebook вечером 16 апреля.

По его словам, бывший сотрудник одного из подразделений аппарата Верховной Рады, который не согласен со своим увольнением, обратился с заявлением в НАБУ, которое бюро отказалось регистрировать, и тогда он обратился с исковым заявлением в суд, чтобы заставить НАБУ зарегистрировать заявление.

«Это заявление в НАБУ и исковое заявление в суд никоим образом не касается председателя Верховной Рады, поскольку он не имеет никакого отношения к увольнению этого работника. А тем более не связано с коррупцией. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, орган досудебного расследования, в этом случае НАБУ, по любому заявлению обязану открыть уголовное производство, а уже после того устанавливает, был ли сам факт совершения преступления», - добавил Ковалев.

Имени упомянутого экс-сотрудника аппарата он не привел.

16 апреля в СМИ появились сообщения о том, что Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство о возможном нецелевом использовании бюджетных средств и злоупотребления властью или служебным положением председателем Верховной Рады.

В НАБУ ситуацию не комментировали.