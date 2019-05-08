В Ивано-Франковском городском суде водителю, который нетрезвым перевозил туристов из Беларуси, и руководителю рафтинговой организации, давшему разрешение на перевозки, избрали меры пресечения, сообщает пресс-служба полиции.

8 мая в Ивано-Франковске состоялось два судебных заседания, на которых судья Елена Татаринова определила меру пресечения для 47-летнего водителя и 52-летнего организатора ОО «Федерация рафтинга Прикарпатья». Речь идет о лицах, причастных к трагедии на Верховинщине, сообщает пресс-служба полиции.

Так, водителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и без внесения залога, а организатору – в виде круглосуточного домашнего ареста с ношение электронного браслета.

Напомним, полицейские в порядке ст. 208 УПК Украины задержали водителя грузовика в день, когда произошла авария, а руководителя рафтинговой организации - на следующий день.

Напомним, 6 мая возле села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области грузовой автомобиль, перевозивший туристов, сорвался с обрыва высотой около 40 м и упал в реку Черный Черемош, в результате чего погибли три человека.

По данным полиции, 47-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.