Водителю грузовика, который упал в реку Черный Черемош, сообщено о подозрении, информирует пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

«Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме этого, в порядке ст. 208 УПК Украины задержан предприниматель, который предоставлял услуги рафтинг-туров, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) УК Украины, и обеспечение мер уголовного производства.

Напомним, 6 мая возле села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области грузовой автомобиль, перевозивший туристов, сорвался с обрыва высотой около 40 м и упал в реку Черный Черемош, в результате чего погибли три человека.

По данным полиции, 47-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.