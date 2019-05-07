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Суд не удовлетворил апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры об увеличении суммы залога для бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО «Холдинговая компания «Энергомережа» Дмитрия Крючкова, сообщает пресс-служба САП.

Так, 7 мая состоялось рассмотрение апелляций сторон обвинения и защиты на решение следственного судьи об избрании меры пресечения Крючкову, подозреваемому в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн.

Так, по результатам рассмотрения Киевским апелляционным судом все апелляции оставлены без удовлетворения, а мера пресечения - без изменений.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать ему залог в размере более 340 млн гривен.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии в Украину. В тот же день детективы НАБУ его задержали в международном аэропорту «Борисполь».

17 апреля Соломенский районный суд избрал мерой пресечения для Крючкова арест на 45 дней и установил как альтернативу залог 7 млн гривен. После его внесения он вышел на свободу.
ForUm

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