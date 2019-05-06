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Вчера, 5 мая, в Киеве в «Портер пабе» на улице Героев Днепра, 34, 24/10 неизвестный мужчина стрелял в людей и скрылся на черном Mercedes ML с военными номерами, сообщает Информатор.

В 21:34 в столице был введен оперативный план «Сирена».

Компания из 4-5 человек сидела в «Портер пабе», покинув помещение, один из мужчин совершил шесть выстрелов. Злоумышленники сели в Mercedes ML с военными номерами 0405 и поехали в сторону улицы Героев Днепра. Мужчины вооружены.

Позже стало известно, что инцидент произошел в «Портере» на улице Героев Днепра, 34, а номера авто КВ 0405 на черном фоне. По предварительной информации, в результате стрельбы пострадал журналист «Радио Свобода», получив травму ноги.

Мужчина, который стрелял, самостоятельно сдался полиции, придя в Оболонский райотдел.

 
ForUm

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