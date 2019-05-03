также в разделеОбщество
Коломойский считает войну на Донбассе гражданской 53
2 мая. Картина дня 24
Дело 2 мая: ГПУ допустила влияние иностранцев на правоохранителей 73
Полицейскому грозит до семи лет тюрьмы за продажу оружия 11
В Украину снова идут дожди и холод 77
Украина нарастила запасы газа в ПХГ на 8% 14
Дело Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест 16
15-летняя девушка пришла на Куликово поле в Одессе с советской символикой 62
Суд вынес приговор Лусварги 70
ГБР: Полицейский украл пистолет с места убийства известного ювелира 32
В Украину прибыли элитные десантники США 131
Жители «ДНР» смогут подать заявление на паспорт России с 3 мая 519
Дело о подрыве авто разведчика в Киеве засекретили 32
Заседание по Вышинскому перенесли – его не доставили в суд 12
В Николаеве отстранили чиновника из-за гибели ребенка на свалке 24
Разведка: Боевики пытаются избежать получения российского гражданства 282
У Зеленского против восстановления ядерного арсенала 52
ГБР изучает договоренности Ющенко и Саакашвили по поставкам оружия в Грузию 69

Москва решила упростить получение жителями оккупированного Донбасса российского гражданства, потому что власти Украины лишили их законных прав. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин, сообщает ТАСС.

«Российская Федерация, руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями, приняла решение предоставить возможность приобретения жителями отдельных районов Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке - на территории Российской Федерации и без отказа от имеющегося гражданства. Ни о какой принудительной всеобщей паспортизации, как об этом, не разобравшись в сути вопроса, заявляли отдельные представители, речи не идет», - сообщил Балакин на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

29 апреля  в РФ уже открылся Центр выдачи российских паспортовжителям «Луганской народной республики».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1381 грн.
408
Теги