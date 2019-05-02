Российские паспорта на оккупированном Донбассе, если и получат, то, в первую очередь, боевики и представители оккупационных администраций, а мирным жителям ОРДЛО в ближайшее время российское гражданство давать не собираются. Об этом рассказал в интервью сайту «Сегодня» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он поддерживает мнение, что оккупанты своей паспортизацией жителей ОРДЛО хотят разделить на «сорта»: «граждане первого сорта» – местные т.н. «чиновники и элиты», они будут иметь российский паспорт, «граждане второго сорта» – обычные местные жители, которым российское гражданство в ближайшей перспективе «не светит».

«Соглашаюсь с такой точкой зрения. Действительно, по имеющимся у меня данным, паспорта будут предоставляться так называемым военнослужащим 1-2-го армейских корпусов, в дальнейшем планируется подключить местных чиновников, а гражданское население по остаточному принципу и в далекой перспективе», – сказал Тука.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

29 апреля в РФ уже открылся Центр выдачи российских паспортовжителям «Луганской народной республики».

Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак заявил, что жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получат паспорт РФ, нужно будет лишать украинского паспорта.