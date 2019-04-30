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Президент РФ Владимир Путин заявил о перспективах создания общего гражданства России и Украины.

Такое заявление российский лидер сделал в ответ на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении украинского паспорта некоторым гражданам РФ, передает Интерфакс.

«Правда? Так и сказал? Ну, очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное», - сказал Путин.

«Если они будут выдавать гражданство россиянам в Украине, а мы – украинцам в России, мы довольно быстро придем к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство», - подчеркнул российский лидер.

При этом президент РФ убежден, что россияне и украинцы – «единый народ», пусть и со своими особенностями, культурой и языком.

«У нас есть много общего. Если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и россияне, и украинцы», - подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил в связи с этим, что украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту.
ForUm

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