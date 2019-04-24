Указ президента России по упрощенной процедуре получения гражданства РФ гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, это «очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей». Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Кроме того, таким образом Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий», - отметил Порошенко.

«РФ вновь пересекла «красную линию» и откровенно и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе. Проведение фейковых выборов в 2014 и 2018 годах, введение рублевой зоны, экспроприация украинских предприятий, официальное признание документов, выданных незаконными органами - это далеко не полный перечень тех деструктивных шагов, которые сделала российская сторона в течение последних лет», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что «неслучайным есть и категорический отказ России поддержать инициативу Украины и ОБСЕ о введении Пасхального перемирия, начиная с 26 апреля».

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.