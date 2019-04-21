также в разделеВыборы
Явка 100% и самое быстрое голосование: полярники уже отдали свои голоса
В полицию поступило почти 940 сообщений о нарушения на выборах 6
По состоянию на 15:00 явка избирателей составила 45,26% 19
Кучма проголосовал и дал совет будущему президенту 31
КИУ зафиксировал новые нарушения на выборах президента 15
Полиция вручила Зеленскому админпротокол 67
В Австралии завершилось голосование выборов президента Украины 30
ЦИК прогнозирует рост явки во второй половине дня 62
Порошенко проголосовал на выборах 48
Стало известно, почему не открылся избирательный участок 41
Явка избирателей составила 17,08% за три часа голосования 47
На одном из участков умер избиратель 82
Зеленский проголосовал на выборах президента Украины 93
Границу Украины в день выборов охраняет 8 тысяч человек 10
МВД подготовило авиацию для охраны выборов 13
В «день тишины» зафиксировали более 250 нарушений 18
Суд отказал в отмене регистрации Зеленского 167
Сегодня - второй тур выборов президента Украины 230

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что явка избирателей на выборах президента по состоянию на 15.00 составила 45,32% по данным 110 округов из 199 по всей стране.

Соответствующие данные содержатся на сайте ЦИК.

21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

В 8:00 в стране открылись избирательные участки. Отдать свой голос можно до 20:00.

Напомним, по состоянию на 11:00 воскресенья, 21 апреля, явка избирателей на выборах президента Украины составила 17,08%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

78
Теги