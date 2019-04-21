Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что явка избирателей на выборах президента по состоянию на 15.00 составила 45,32% по данным 110 округов из 199 по всей стране.
Соответствующие данные содержатся на сайте ЦИК.
21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
В 8:00 в стране открылись избирательные участки. Отдать свой голос можно до 20:00.
Напомним, по состоянию на 11:00 воскресенья, 21 апреля, явка избирателей на выборах президента Украины составила 17,08%.
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