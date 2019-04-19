Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд выразил поддержку национализации Приватбанка.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, сообщает УНИАН.

«В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины по национализации Приватбанка, поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка – украинских юридических и физических лиц – и стабильность финансовой системы», - говорится в заявлении.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

Судом также удовлетворены требования подконтрольной бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 № 105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что авантюра с возвращением Приватбанка олигарху Коломойскому грозит Украине дефолтом и экономическим кризисом.