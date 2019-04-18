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Национальный банк и Кабинет Министров Украины не предоставили достаточных доказательств неплатежеспособности Приватбанка, заявили в Окружном административном суде Киева.

«Основаниями для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения была, в том числе, недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения ПАО «КБ «Приватбанк» к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, и собственно нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне», - говорится в сообщении.

«Таким образом, процедура национализации Приватбанка была признана судом необоснованной и такой, что осуществлена с многочисленными нарушениями действующего на тот момент законодательства, следствием чего стало неправомерное вмешательство государства в право акционеров банка, в том числе истца, мирно владеть принадлежащим им имуществом, что является нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в этой сфере», - заявили в суде.

Рассмотрение данного дела продолжалось с июня 2017 года. Такой длительный срок связан, в частности, общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел и необходимостью исследования значительного количества доказательств по делу, размер которых составляет более 50 томов.

Напомним, сегодня, 18 апреля, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным, а также отменил решение о национализации Приватбанка. Минфин готовится к подаче апелляционной жалобы. 

Коллегия судей, признавшая незаконной национализацию Приватбанка, недобросовестна, заявляет движение Честно.
ForUm

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