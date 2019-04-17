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В избирательном штабе кандидата в президенты Петра Порошенко опасаются, что сторонники кандидата Владимира Зеленского попытаются сорвать дебаты на НСК «Олимпийский».

Об этом на брифинге 17 апреля заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает «Украинская правда».

Он отметил, что, несмотря на то, что 16 апреля было подписано трехстороннее соглашение между обоими штабами и НСК «Олимпийский», штаб Зеленского ночью в одностороннем порядке начал распространение билетов.

«Ловкость рук и никакого мошенничества, так как любые попытки зарегистрироваться на сайте и получить билет заканчиваются неудачей», - сказал Медведев.

Он добавил, что это у штаба Порошенко вызывает беспокойство.

«Это конечно создает определенные подозрения, что таким образом в фан-зоне планируют сформировать группу агрессивных сторонников Зеленского, которые будут пытаться срывать дискуссию и превратить дебаты в шапито», - сказал Медведев.

Представитель Порошенко напомнил, что «Олимпийский» – «стадион, а не цирк».

«Общество требует содержательных дебатов, а не шоу», - подытожил Медведев.

Напомним, Президент Петр Порошенко согласился начать дебаты со своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00. 

16 апреля команды кандидатов заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский». Штабы договорились об аренде стадиона с 09:00 до 00:00 19 апреля.
ForUm

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