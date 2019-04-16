Двое полицейских и один пожарный пострадали при пожаре в соборе Нотр-Дам де Пари. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Сообщается, что тушение пожара велось более девяти часов. Было задействовано около 400 пожарных.

В результате возгорания здание серьезно пострадало, в частности обрушены шпиль и крыша, повреждено внутреннее убранство собора. Достоверной информации о последствиях и возможной итоговой сохранности здания пока нет.



Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.