Двое полицейских и один пожарный пострадали при пожаре в соборе Нотр-Дам де Пари. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Сообщается, что тушение пожара велось более девяти часов. Было задействовано около 400 пожарных.
В результате возгорания здание серьезно пострадало, в частности обрушены шпиль и крыша, повреждено внутреннее убранство собора. Достоверной информации о последствиях и возможной итоговой сохранности здания пока нет.
Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.
В результате рухнул шпиль исторического памятника.
Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.
Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.
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