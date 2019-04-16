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Посол Франции в Украине Изабель Дюмон возмущена шуткой политолога, ведущего телеканала «Прямой» Тараса Березовца о пожаре в Соборе Парижской Богоматери 

после визита кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Париж.

«Как вам не стыдно!? Позор», - написала она в Twitter.

Ранее Березовец написал в Twitter, что «Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть».

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

В ночь на 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.
ForUm

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