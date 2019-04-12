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На сегодня 156,6 тысяч избирателей временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса во втором туре очередных выборов президента Украины. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Как отмечается, в настоящее время возможностью временно изменить место голосования воспользовались 156 тыс. 618 избирателей.

В частности, в Киеве изъявили желание проголосовать 27 тыс. 520 избирателей, в Киевской области — 16 тыс. 263, в Харьковской — 11 635, Одесской — 10 095.

Кроме того, 2735 жителей оккупированного Крыма изменили место голосования.

Еще 2405 избирателей временно изменили место голосования, выбрав избирательный участок в пределах зарубежного избирательного округа.

Как сообщал ForUm, правом временно изменить место голосования в первом туре президентских выборах воспользовались 315 725 украинцев

Перед вторым туром граждане, желающие голосовать не по месту регистрации, также должны сообщить об этом в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования.

Избиратели могут временно изменить место голосования до 15 апреля включительно.   
ForUm

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