Избиратели могут временно изменить место голосования во втором туре выборов президента до 15 апреля включительно.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«До 15 апреля 2019 года включительно вы можете обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей по месту пребывания в день выборов; по местонахождению избирательного участка, где будет удобно проголосовать; по адресу регистрации», - написал он в Twitter.

Также до 18 апреля включительно избиратели могут обратиться с иском об уточнении списка избирателей.

«Обращаться необходимо в местный общий суд по местонахождению избирательного участка, на котором хотите проголосовать», - уточнил министр.

Как сообщал ForUm, 7 апреля Центральная избирательная комиссии объявила о втором туре выборов Президента Украины, который состоится 21 апреля.

Процедуру смены места голосования нужно пройти повторно.