также в разделеВыборы
Полиция усилит охрану некоторых избирательных участков 8
Зеленский попросил предоставить ему госохрану 45
Политолог: История с анализами вскрыла неожиданные связи Зеленского 151
Зеленский: Дебаты состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский» 169
Порошенко: Верховным Главнокомандующим не может быть человек, зависимый от наркотиков 53
Порошенко зовет Зеленского на дебаты 14 апреля 109
ЦИК: Агитацию перед вторым туром можно начинать с 8 апреля 50
С сегодняшнего дня можно изменить место голосования 70
ЦИК утвердил форму и текст бюллетеня ко второму туру 42
ЦИК обнародовал официальные результаты выборов 76
МВД: Агитация запрещена, пока не обнародованы результаты первого тура 23
ЦИК приняла все уточненные протоколы от избиркомов 51
Вакарчук обратился к Порошенко и Зеленскому 242
Аласания: Дебаты на «Олимпийском» могут обойтись в $1 миллион 31
Иностранцы уже заказывают билеты на дебаты Зеленского и Порошенко 42
ЦИК приняла протоколы со всех ОИК 52
Зеленский обнародовал результаты анализов, в которых не совпадают даты 360
ЦИК осталось принять протоколы 2 ОИК до объявления результатов выборов 20

Избиратели могут временно изменить место голосования во втором туре выборов президента до 15 апреля включительно.  

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«До 15 апреля 2019 года включительно вы можете обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей по месту пребывания в день выборов; по местонахождению избирательного участка, где будет удобно проголосовать; по адресу регистрации», - написал он в Twitter.

Также до 18 апреля включительно избиратели могут обратиться с иском об уточнении списка избирателей.

«Обращаться необходимо в местный общий суд по местонахождению избирательного участка, на котором хотите проголосовать», - уточнил министр.

Как сообщал ForUm, 7 апреля Центральная избирательная комиссии объявила о втором туре выборов Президента Украины, который состоится 21 апреля.

Процедуру смены места голосования нужно пройти повторно.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги