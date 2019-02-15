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В списки избирателей на президентских выборах потенциально будут включены 29 млн 897 тыс. 548 человек. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук во время брифинга по функционированию Государственного реестра избирателей, сообщает УНИАН.

«В целом по стране будет создано 200 территориальных избирательных округов и 29 тыс. 848 участков. Но это данные без учета специальных избирательных участков (на судах, которые будут находиться в день выборов в плавании под флагом Украины, на полярной станции Украины и в местах ограничения свободы). А в списки избирателей потенциально будут включены 29 млн 897 тыс. 548 человек», - сообщила она.


По словам руководителя Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александра Стельмаха, это количество также не окончательное и будет варьироваться в зависимости от того, сколько людей, которые в настоящее время зарегистрированы на оккупированных территориях, сменят место голосования.

Он добавил, что по состоянию на 14 февраля Реестр содержит 38 млн 714 тыс. 322 записи об избирателях, из которых записи об избирателях, имеющих избирательный адрес, 34 млн 544 тыс. 993 (с учетом оккупированного Донбасса и Крыма), записи об умерших - 3 млн 109 тыс. 046, о лицах без гражданства - 27 тыс. 616, о недееспособных - 35 тыс. 917 человек, записи с отметкой «выбыл» - 996 тыс. 750.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты Украины. 
ForUm

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