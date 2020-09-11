также в разделеВыборы
Еще один нардеп собрался в мэры Киева 30
ЦИК объявила с 5 сентября начало избирательного процесса 12
Притула идет в мэры Киева от «Голоса» 26
Донецкая «Слуга народа» требует провести выборы в прифронтовой зоне 31
ЦИК: В ряде районов Донбасса провести местные выборы невозможно 21
ЦИК направила Кабмину предложения по предотвращению COVID-19 на выборах 20
ЦИК объявила о победе Светличной на довыборах в Раду 35
ЦИК зарегистрировала Рудыка народным депутатом 45
ЦИК признала Рудыка избранным нардепом в 198-м округе 54
ЦИК объявила выборы в 86 ОТГ 38
ВС отменил победу самовыдвиженца в Черкасской области по иску «слуги народа» 89
14 кандидатов в нардепы получили ноль голосов 79
«Голос Украины» опубликовал список избранных в Раду нардепов 105
В скандальном 50 округе нашли бюллетени, заполненные сразу за трех кандидатов 99
ЦИК приняла протокол из последнего мажоритарного округа 91
ЦИК огласила победителя в 50 округе 88
ЦИК установила результаты выборов в 198 мажоритарных округах 168
ЦИК пересчитала голоса в скандальном 50 округе 108

Начиная с 1 июля 2020 года, когда официально появилась такая возможность, изменили или определили свой избирательный адрес 98286 избирателей (по состоянию на 18 часов 11 сентября), в том числе в режиме онлайн 41 118 избирателей, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Вчера, 10 сентября, завершился срок подачи заявлений избирателей в отделы ведения Государственного реестра избирателей по изменению (определению) избирательного адреса на местных выборах 25 октября 2020.

На рассмотрении в отделах ведения ГРИ остается еще около 2000 заявлений избирателей.

Наибольшее количество избирателей, которые воспользовались этим правом, в таких регионах:

- Киевская область - 23 620 избирателей;

- Киев - 15332 избирателя;

- Одесская область - 9333 избирателя;

- Львовская область - 7134 избирателя.

Стоит также отметить, что за последний день до даты окончания возможности изменить (определить) избирательный адрес в отделы ведения ГРИ было подано 19 779 заявлений, что составило 19% от общего количества поданных заявлений избирателей по изменению (определению) избирательного адреса на местных выборах.

Указанные процедуры были применены впервые в истории национальных выборов, в частности, местных. Они стали возможными благодаря принятому Верховной Радой Украины Избирательному кодексу, внесению изменений в Закон Украины «О Государственном реестре избирателей» и принятых Центральной избирательной комиссией соответствующих документов, вступивших в силу с 1 июля 2020 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1967 грн.
6
Теги