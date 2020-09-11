Начиная с 1 июля 2020 года, когда официально появилась такая возможность, изменили или определили свой избирательный адрес 98286 избирателей (по состоянию на 18 часов 11 сентября), в том числе в режиме онлайн 41 118 избирателей, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Вчера, 10 сентября, завершился срок подачи заявлений избирателей в отделы ведения Государственного реестра избирателей по изменению (определению) избирательного адреса на местных выборах 25 октября 2020.

На рассмотрении в отделах ведения ГРИ остается еще около 2000 заявлений избирателей.

Наибольшее количество избирателей, которые воспользовались этим правом, в таких регионах:

- Киевская область - 23 620 избирателей;

- Киев - 15332 избирателя;

- Одесская область - 9333 избирателя;

- Львовская область - 7134 избирателя.

Стоит также отметить, что за последний день до даты окончания возможности изменить (определить) избирательный адрес в отделы ведения ГРИ было подано 19 779 заявлений, что составило 19% от общего количества поданных заявлений избирателей по изменению (определению) избирательного адреса на местных выборах.

Указанные процедуры были применены впервые в истории национальных выборов, в частности, местных. Они стали возможными благодаря принятому Верховной Радой Украины Избирательному кодексу, внесению изменений в Закон Украины «О Государственном реестре избирателей» и принятых Центральной избирательной комиссией соответствующих документов, вступивших в силу с 1 июля 2020 года.