Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, потому что его якобы увольняют по политическим мотивам.
Об этом Аваков сказал в комментарии «Украинской правде».
«Он (Степанов. – Ред.) противодействовал фальсификации, противодействовал «сетке» (технология подкупа избирателей. – Ред.) – его увольняют», – считает глава МВД.
Решение об отставке главы Одесской областной государственной администрации он назвал «негосударственным».
Как сообщал ForUm, 8 апреля на сайте президента был обнародован датированный 6 апреля указ об отстранении Степанова. Причина решения в документе не указывалась.
После этого Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку и Порошенко якобы превысил полномочия, принимая соответствующее решение.
10 апреля Кабинет Министров одобрил решение об отставке Степанова.
Он был назначен председателем Одесской ОГА в январе 2017 года.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время