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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, потому что его якобы увольняют по политическим мотивам.

Об этом Аваков сказал в комментарии «Украинской правде».

«Он (Степанов. – Ред.) противодействовал фальсификации, противодействовал «сетке» (технология подкупа избирателей. – Ред.) – его увольняют», – считает глава МВД.

Решение об отставке главы Одесской областной государственной администрации он назвал «негосударственным».

Как сообщал ForUm, 8 апреля на сайте президента был обнародован датированный 6 апреля указ об отстранении Степанова. Причина решения в документе не указывалась.

После этого Степанов заявил, что не намерен уходить в отставку и Порошенко якобы превысил полномочия, принимая соответствующее решение.

10 апреля Кабинет Министров одобрил решение об отставке Степанова. 

Он был назначен председателем Одесской ОГА в январе 2017 года.
ForUm

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