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Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что на проведение теледебатов в студии Общественного телевидения в госбюджете предусмотрено 5 млн 766 тыс. грн без НДС.

Об этом он заявил на совместном брифинге с председателем Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук о дебатах между кандидатами в президенты перед вторым туром выборов, сообщает УНИАН.

«Вся смета уже есть, она утверждена... теледебаты, 60 минут - общая сумма без НДС – 5 млн 766 тысяч гривен, если появятся оба кандидата. Это, безусловно, включает и студию, и камеры, и зарплату, все, что должно произойти... и трансляцию в том числе», - заявил Аласания.

Напомним, Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты на НСК «Олимпийский» 14 апреля 2019. 

В свою очередь Зеленский заявляет, что дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский».

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК «Олимпийский» может составить ориентировочно 6 миллионов гривен.

В то же время администрация НСК призвала UA:Общественное вещание и СМИ ответственно подходить к оценкам стоимости проведения вероятных дебатов.

 
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