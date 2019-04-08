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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам оказать поддержку деятельности рабочей группы Госдумы по оценке ущерба Крыму за годы его пребывания в составе Украины. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава группы, первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников, передает ТАСС.

«Речь об этом действительно шла, председатель правительства поручил присутствующим членам правительства оказывать поддержку рабочей группе, созданной Госдумой», - сказал Мельников.

Он уточнил, что профильные думские комитеты в любом случае планировали запросить необходимую информацию в министерствах и ведомствах. «Но поддержка главы кабмина, уверен, повлияет на уровень отношения к этим запросам и, соответственно, на качество экспертизы. Прямо на встрече Дмитрий Медведев обратился, в частности, к главе Минфина с просьбой помогать нам», - добавил депутат.

По словам главы рабочей группы, также была достигнута договоренность «подключать подведомственные правительству вузы по мере необходимости». «А на конкретные заседания рабочей группы будем приглашать специалистов в Госдуму», - заключил Мельников.

Напомним, 15 марта председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины в течение 25 лет проводили в отношении Крыма разрушительную политику и должны возместить полуострову потери.

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев, комментируя заявление председателя Госдумы РФ о компенсации за Крым, заявил, что Россия может пойти дальше и потребовать компенсировать ей расходы продотрядов красной армии во времена Голодомора.

В Кремле позже заявили, что впервые слышат о подобной инициативе.

4 апреля депутат Госдумы РФ Андрей Козенко заявил, что «экономические потери» Крыма, якобы понесенные им за время пребывания в составе Украины, превышают 1,5 трлн рублей.
ForUm

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