На сегодня более тысячи крымчан изменили место голосования на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля. Соответствующие данные обнародованы на сайте Государственного реестра избирателей Украины.

Так, временно изменили место голосования 907 жителей Автономной Республики Крым и 256 жителей Севастополя.

Больше всего крымчан и севастопольцев намерены проголосовать в Киеве (339 и 66 соответственно).

В целом количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования, превысило 70 500.

Напомним, сменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.