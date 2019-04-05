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Глава правления ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» Зураб Аласания рассказал, сколько денег придется потратить кандидатам в президенты на проведение стадионных дебатов. 

«По предварительным данным на проведение дебатов придется потратить около $1 млн», — сказал Аласания, сообщает LIGA.net

Сметы проведения дебатов еще нет, говорит он. Сейчас, по словам Аласании,  прорабатываются различные варианты монтажа сцены, установки света, звука и обеспечение безопасности мероприятия.

По данным главы правления НОТУ, концерт Святослава Вакарчука на «Олимпийском» обошелся в $500 000.

Такую большую разницу с вероятной стоимостью дебатов Аласания объясняет дополнительными затратами на охрану мероприятия.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК «Олимпийский». Действующий Президент согласился на это предложение.

ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» начала переговоры с кандидатами в президенты относительно организации их дебатов. 

Центральная избирательная комиссия напомнила, что любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре.

 

Заместитель гендиректора НСК Виктор Анисимов заявил, что «Олимпийский» имеет все технические возможности для того, чтобы провести дебаты на высоком уровне, но пока посчитать, сколько это будет стоить – невозможно.
ForUm

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