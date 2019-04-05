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На выходных, 6 и 7 апреля, погода обещает быть в Украине солнечной сухой и теплой, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Уйдут наконец ночные «нули» и «минусы», цветы начнут расти интенсивнее, а кустики и деревья – развиваться. Ночью в Украине ожидается + 2 + 8 градусов, только на Востоке еще кое-где удержатся ниже градуса», - написала она в Facebook.

В течение дня потеплеет до + 12 + 17 градусов, на юге и на Закарпатье до +19 градусов.

В Киеве 6 и 7 апреля, на Благовещение, погода порадует – сухо и + 12 + 15 градусов.
ForUm

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