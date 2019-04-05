Украинский политзаключенный Павел Гриб после прекращения голодовки принимает необходимые лекарства, сообщил исполняющий обязанности генерального консула в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский, который недавно посетил политзаключенного в СИЗО.

Он подтвердил, что 29 марта Гриб прекратил голодовку, продержавшись 4 дня, передает Громадське.

По словам консула, украинец сейчас питается и активно интересуется политической ситуацией в Украине.

«Гриб питается, принимает лекарства и интересуется политической ситуацией в Украине», - рассказал консул в Ростове-на-Дону.

«Гриб в ближайшие дни ожидает встречи с адвокатом для обработки своей позиции в высшей судебной инстанции РФ», - добавил Малышевский.

Он также передал Павлу просьбу его врача Василия Притулы не голодать - это «для него является ничем иным, как самоубийством».

Как сообщал ForUm, 22 марта Гриб после оглашения обвинительного приговора в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону объявил голодовку. Он объяснил решение о голодовке отсутствием медицинской помощи и недопуска к нему украинских врачей.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области РФ Леонид Петраши сообщил, что Гриб помещен в отдельную камеру СИЗО на фоне голодовки.