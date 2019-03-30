Осужденный в России украинец Павел Гриб прекратил голодовку, которую объявил 25 марта. Об этом сообщил Интерфаксу председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис в субботу, 30 марта.

«Гриб 29 марта написал заявление о прекращении голодовки. До этого руководство СИЗО разъяснило ему возможные последствия голодовки. Видимо, за несколько дней без пищи он их уже частично прочувствовал», - сказал он.

По его словам, в настоящее время Гриб чувствует себя удовлетворительно.

«Накануне его возили на обследование в больницу ФСИН (МОТБ-19). Состояние у него удовлетворительное. В стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве не нуждается. Пищу уже принимает. Скорей всего, он беспокоится о своем здоровье», – отметил собеседник агентства.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Гриб находится в критическом состоянии.