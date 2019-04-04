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Украинский актер шоумен Сергей Притула предложил бесплатно модерировать дебаты кандидатов в Президенты петра порошенко и владимира зеленского на НСК «Олимпийский» в Киеве. Об этом Притула написал на своей странице Facebook.

Он выложил график своих гастролей и отметил, что в любой другой день может модерировать дебаты.

«В любой другой день могу поработать модератором на дебатах. На безвозмездной основе. Мой номер есть у обоих. Где НСК «Олимпийский» я знаю. Свистите, если что. Будьте готовы, что спрошу чей Крым!» - написал Притула.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК «Олимпийский». Действующий Президент согласился на это предложение.

ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» начала переговоры с кандидатами в президенты относительно организации их дебатов. 

В то же время заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что предложенные кандидатами дебаты на НСК «Олимпийский» могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными Законом «О выборах президента Украины» теледебатами.
ForUm

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