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В Харькове суд удовлетворил ходатайство отчима виновницы трагического ДТП Елены Зайцевой, в котором погибли шесть человек, и вернул ему автомобиль Lexus. С внедорожника был снят арест, сообщает ТСН.

Эта инициатива осталась непонятной для представителей пострадавших. Они отметили, что машина в нынешнем состоянии большой ценности не представляет, и, скорее всего, ее просто где-то выбросят или оставят гнить в другом месте.

Между тем, по мнению юристов, она еще может понадобиться в рамках расследования действий следователей по этому делу. Однако прокуроры были настроены снисходительно касаемо владельца авто и не возражали против возвращения Lexus отчиму осужденной.

По словам прокурора, транспортное средство не может быть использовано ни как вещественное доказательство, ни с целью возмещения причиненного ущерба потерпевшим, поскольку не принадлежит осужденной Елене Зайцевой.

В итоге суд удовлетворил ходатайство, однако наложить повторный арест все еще может ГБР.

Что же касается автомобиля Touareg другого водителя в этом ДТП Дронова, то суд отклонил ходатайство о снятии ареста с машины.

Как сообщал ForUm, в августе 2019 Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, согласно которому обвиняемых в смертельном ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.
ForUm

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