Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины оставила без изменений приговор первой и постановление апелляционной инстанции в отношении участников ДТП с шестью погибшими в Харькове в октябре 2017 года Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Из-за карантина заседание проходит в закрытом режиме, без СМИ и лиц, не являющихся участниками процесса, сообщает УНИАН.

Выслушав стороны, коллегия судей постановила: «Приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля и определение Харьковского апелляционного суда от 14 августа оставить без изменения, а кассационные жалобы... - без удовлетворения».

Как сообщал ForUm, в августе 2019 Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, согласно которому обвиняемых в смертельном ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.