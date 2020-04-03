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Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины оставила без изменений приговор первой и постановление апелляционной инстанции в отношении участников ДТП с шестью погибшими в Харькове в октябре 2017 года Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Из-за карантина заседание проходит в закрытом режиме, без СМИ и лиц, не являющихся участниками процесса, сообщает УНИАН.

Выслушав стороны, коллегия судей постановила: «Приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля и определение Харьковского апелляционного суда от 14 августа оставить без изменения, а кассационные жалобы... - без удовлетворения».

Как сообщал ForUm, в августе 2019 Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, согласно которому обвиняемых в смертельном ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.
ForUm

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