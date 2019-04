«Даже в украинской политике, которая не испытывает недостатка в невероятных историях, такой истории еще не было»

За ходом первого тура выборов президента Украины внимательно следила ведущая международная пресса. После обнародования результатов экзит-полов ряд изданий дали свою оценку предварительным итогам волеизъявления украинцев (Укр.)

США: Нинішні вибори «докорінно змінюють українську політику»

Авторитетне видання The New York Times у своєму матеріалі назвало результати екзит-полів «неймовірними». Видання констатує, що на відміну від виборів у сусідній Росії та Білорусі українці мають справжній вибір: «Той факт, що Україна – справжня демократія, хоч і з певними проблемами, є чи не найголовнішим підсумком цих виборів». The New York Times також назвала вибір українців у першому турі висловленням «розгромного докору» українському політичному класу.

Актор без політичного досвіду Володимир Зеленський, який грає роль глави держави на екрані, переміг чинного президента Петра Порошенка у першому турі, продовжує цю думку ще одне американське виданная Politico, коментуючи дані екзит-полів. Газета вказує, що політичні погляди Зеленського, по суті, залишаються загадкою, і багато українців мають сумніви щодо компетентності «Зе». Позаяк, на думку авторів видання, нинішні президентські вибори «докорінно змінюють українську політику».

Європа: «Навіть в українській політиці такого ще не було»

Польські ЗМІ теж звертають увагу на те, що результати першого туру вказують на демократичність України. Gazeta Wyborcza у статті «Комік попереду, але в Україні можливо все» пише, що у другому турі перегонів змагатимуться актор Зеленський і президент Порошенко, і «статися може будь-що». «Отака вона, українська демократія», - робить висновок видання.

Ще одне польське видання Rzeczpospolita пояснює надзвичайно високі показники «Зе» так: «Минулої середи Зеленський показав перші епізоди третього сезону серіалу «Слуга народу». За кілька днів на YouTube його переглянули зо три мільйони людей. Головний герой, Василь Голобородько, після сфальшованих виборів потрапляє у в'язницю... і до влади повертаються злодії та олігархи. Однак, вчитель історії повертається і об'єднує всю Україну, разом із Кримом. Тоді глядачі переносяться в майбутнє - де Україна належить до країн G20, має одну з найбільш розвинених економік у світі та один з найвищих рівнів життя. «Вочевидь, мільйони українців йому повірили», - робить висновок видання.

Британська преса теж перейнялася феноменом Зеленського. Guardian називає «Зе» темною конячкою перегонів. «Його передвиборча кампанія нетрадиційна: звичайні акції на підтримку кандидата у штабі цього кандидата замінили комедійними шоу», - пише видання. Автори матеріалу додають, що команда актора робила ставку на високу явку молоді, яка прагне змін у країні і розчарована гальмуванням реформ і кволою економікою.

Журналісти The Times зазначають, що Зеленський «піднявся на хвилі гніву виборців». Видання вважає, що результати екзит-полів відображають «дивний підйом Зеленського, який тепер може поповнити лави особистостей, що виступають проти істеблішменту і приходять до влади по всьому світі». The Times наводить коментар професора Університетського коледжу Лондона Ендрю Вілсона про те, що перемога Зеленського у першому турі не випадкова. «Її витоки – в аполітичних настроях, які ширяться світом і Україною. Наразі він проводить кампанію як свій екранний персонаж. Це свого роду втілення мрії», - робить висновок експерт. Втім, він підкреслює, що мрія може розбитися об сувору реальність, бо ж відсутність політичного досвіду може зіграти погану службу Зеленському, зокрема, під час участі у телевізійних дебатах, зазначає Ендрю Вілсон.



Німецьке видання Bild не заглиблюється у технологічні тонкощі, а пояснює вибір 30% українців просто: «Порошенко не зміг виправдати довіру дуже великої кількості людей. Занадто мало реформ, занадто багато скандалів, жодної реальної боротьби з корупцією, недостатньо змін в країні».

Причиною успіху 41-річного коміка в першому турі президентських виборів стала суміш політичного розчарування і прагнення до радикальних змін, яку відчувають жителі України, пише німецький тижневик Die Zeit. «У країні панує розчарування політичним істеблішментом, який, хоча і зблизив Україну з Євросоюзом після революції на Майдані, в той же час не зрушився з місця в боротьбі з корупцією, - констатує видання. - За даними недавнього опитування, 70% українців вважають, що країна розвивається в неправильному напрямку і сподіваються на радикальні зміни».



Видання наголошує на нестандартності «Зе»: «Розваги, жарти і смішні сценки: в цій передвиборній боротьбі Зеленський робив все не так, як інші кандидати. Він не тиснув руки на передвиборних заходах - замість цього він знімав останні серії телесеріалу. Він не вів передвиборних дебатів - замість цього він брав політичних супротивників на мушку в своїх мініатюрах перед повним залом. І українці, очевидно, хочуть продовження цього шоу».



«Навіть в українській політиці, яка не відчуває нестачі у неймовірних історіях, такої неймовірної історії ще не було», - відзначає тижневик.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер вважає, що багато виборців проголосували не за Володимира Зеленського, а за його героя з телесеріалу «Слуга народу» - чесного і непідкупного вчителя, який став президентом. Що являє собою сам Зеленський - поки неясно, констатує FAZ: програма кандидата складається «з солодких обіцянок про необхідні зміни; політичної команди, яка була б відома широкої громадськості, у Зеленського немає, а від змістовних журналістських запитань він ухилявся навіть у ніч виборів». Втім, навіть якщо Володимир Зеленський переможе і в другому турі, це призведе лише до змін у внутрішній політиці країни, пише видання: з курсу на зближення з ЄС і НАТО новий президент України напевно не зійде. «З іншими переконаннями у нього не було б шансів отримати більшість голосів виборців на п'ятий рік російської агресії проти України», - підкреслює FAZ.

Перемогу Зеленського у першому турі французька Le Monde називає сенсацією. В першу чергу через те, що «гуморист, повний неофіт у політиці, зумів перевершити всі сподівання щодо мобілізації виборців», тоді як «чинний президент не зміг позбавитись від шлейфу корупційних скандалів, які заплямували його навіть на фінішній прямій виборчої кампанії.



«Петра Порошенка відсунули на друге місце, він отримав близько 18% голосів. Президент розплачується за природний моральний знос влади і численні корупційні скандали... Однак йому вдалося уникнути принизливої поразки вже в першому турі - така доля була відведена для ветерана виборів – Юлії Тимошенко (близько 15% голосів), яка втретє зазнала невдачі при спробі отримати найвищу посаду в країні», - пише видання.

Видання Liberation нагадує, що такі показники Зе, за великим рахункуом, не стали сюрпризом: соцопитування напередодні виборів передбачали перемогу актора, однак «недооцінили масштаби феномену». «Удар прогримів, і більш імовірним стає зречення Порошенка, який отримав виклик від інопланетянина та аутсайдера, коміка та бізнесмена, головні досягнення якого - яскрава президентська кампанія завдяки серіалу «Слуга народу», - підкреслює видання.

Росія: «Потрібно почекати»

Як це не дивно, російська преса не поспішає з оцінками результатів першого туру українських виборів. ТАСС відстежувало перебіг подій, однак подавало їх у вигляді коротких новин та невеликих коментарів. Видання також опублікувало коментар прес-секретаря президента країни-агресора Дмитра Пєскова про те, що у Кремлі вважають передчасним давати оцінку виборам в Україні, оскільки має бути другий тур голосування. «Потрібно почекати», - сказав він.



Представник Кремля не став говорити і про ставлення до результату Володимира Зеленського, який впевнено лідирує за підсумками першого туру . Пєсков повідомив, що після оголошення офіційних підрахунків Кремль не вітатиме переможця першого туру.



Інший кремлівський рупор, Лента. ру, також не поспішає з оцінками. Видання стежило за перебігом голосування, дещо згущувало фарби, коли повідомляло про якісь заяви щодо фальсифікацій, однак висновками читачів не побалувало.