В воскресенье, 31 марта, вечером в больнице скончался водитель автоцистерны с газом, которая 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницком.

Об этом сообщает Канал Кировоград.

29 марта 58-летнего Анатолия из Кривого Рога перевели из реанимационного отделения в ожоговое.

Напомним, по факту взрыва автоцистерны в Кропивницком местная прокуратура объявила подозрение двум людям – руководителю и главному инженеру компании «Элан-Ви», которая продает газ. Эта фирма арендовала участок, где произошел взрыв. Мужчин подозревают в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. Если их вину докажут, им грозит до 8 лет колонии.

Руководитель предприятия находится в больнице.

Напомним, пожар на автостоянке в Кропивницком уничтожил 18 автомобилей, 4 человека пострадали.

Причиной взрывов и последующего масштабного пожара на автостоянке стало нарушение техники безопасности при перекачке газа.