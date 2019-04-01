В воскресенье, 31 марта, вечером в больнице скончался водитель автоцистерны с газом, которая 27 марта взорвалась на автостоянке в Кропивницком.
Об этом сообщает Канал Кировоград.
29 марта 58-летнего Анатолия из Кривого Рога перевели из реанимационного отделения в ожоговое.
Напомним, по факту взрыва автоцистерны в Кропивницком местная прокуратура объявила подозрение двум людям – руководителю и главному инженеру компании «Элан-Ви», которая продает газ. Эта фирма арендовала участок, где произошел взрыв. Мужчин подозревают в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью. Если их вину докажут, им грозит до 8 лет колонии.
Руководитель предприятия находится в больнице.
Напомним, пожар на автостоянке в Кропивницком уничтожил 18 автомобилей, 4 человека пострадали.
Причиной взрывов и последующего масштабного пожара на автостоянке стало нарушение техники безопасности при перекачке газа.
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