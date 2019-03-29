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В рамках следствия по факту масштабных взрывов в Кропивницком руководителю ООО «Элан-Ви» и главному инженеру этого предприятия Кировоградской местной прокуратурой сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем тяжкие последствия, то есть по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В настоящее время прокуратурой готовится ходатайство в суду об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей.

В прокуратуре отметили, что инженер правоохранителями был задержан в порядке ст. 208 КПУ Украины при попытке покинуть территорию Украины. Руководитель предприятия до сих пор находится в лечебном учреждении под охраной.

Правоохранительные органы обращаются к гражданам, которые считают себя пострадавшими от взрывов, обратиться в Кропивницкий отдел Национальной полиции или Кировоградской местной прокуратуры.

Напомним, пожар на автостоянке в Кропивницком уничтожил 18 автомобилей, 4 человека пострадали.

Причиной взрывов и последующего масштабного пожара на автостоянке стало нарушение техники безопасности при перекачке газа.
ForUm

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