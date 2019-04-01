Лига арабских государств выразила протест против решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над спорными Голанскими высотами.

В финальном заявлении по результатам саммита, продолжавшегося в течение дня 31 марта в Тунисе, лидеры стран Лиги подтвердили, что считают регион «оккупированной территорией Сирии», передает Радио Свобода.

Лига арабских государств также обратилась к Ирану с призывом к отношениям, «построенным на добром соседстве, невмешательстве во внутренние дела друг друга, отказе от применения силы или угроз и воздержании от действий, которые могут подорвать безопасность и стабильность в регионе».

Король Саудовской Аравии Салман, открывая саммит, заявил, что именно вмешательство Ирана приводит к дестабилизации в регионе.

В Лигу входит 22 страны-члены, однако членство Сирии было приостановлено в 2011 году после жестких подавлений протестов и последовавшей войны.

Напомним, 25 марта, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

ООН продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В то же время в Министерстве иностранных дел заявили, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно статуса Голанских высот.

Голанские высоты - спорная территория, которую считают своей Сирия и Израиль. До 1967 года они входили в состав Сирии, но израильская армия захватила большую часть этой территории во время Шестидневной войны в июне 1967 года. С тех пор сирийские и израильские силы разделяет демилитаризованная линия.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. Совбез ООН не признал этого решения.