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Укрзализныця 30 марта провела индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в пределах Украины на 14,2%. Об этом сообщил директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев, передает пресс-служба УЗ.

Укрзализныця уже открыла специальный инвестиционный счет, на котором будут аккумулироваться средства от индексации тарифов, добавил он.

Как отмечается, мартовское повышение - это первый этап на пути к внедрению постоянно действующей модели автоматической индексации тарифов на индекс цен производителей промышленной продукции.

«Новая концепция тарифообразования на железнодорожном транспорте должна быть разработана Укрзализныцей совместно с участниками рынка до 1-го июля 2019 года», - сообщили в компании.

Как сообщалось, Государственная регуляторная служба одобрила в пятницу, 22 марта, повышение тарифов Укрзализныци на грузовые перевозки. 
ForUm

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