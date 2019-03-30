Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что информация о перевозке задержанных крымскотатарских активистов на территорию Российской Федерации подтвердилась.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

«Информация о месте пребывания крымских татар на территории Ростовской области подтвердилась. Не просто так для проведения обысков в микрорайоне Каменка города Симферополь были задействованы ростовские ФСБшники. Все заранее спланировано, в том числе перемещение», - написала Денисова.

Она отметила, что крымских татар распределят в пять следственных изоляторов Ростовской области: три СИЗО находятся в Ростове, два - в пригороде.

Денисова также отметила, что среди тех, кого сейчас удерживают в Ростовской области, - Тофик Абдулгазиев, Иззет Абдуллаев, Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Билял Адилов, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким Бекиров, Ремзи Бекиров, Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртаза, Яшар Муединов, Эфран Османов, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев, Асан Яников.

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар. Российские силовики задержали 20 человек.

Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы, а также Евросоюз об обысках у крымскотатарских активистов.