Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала перечень 65-ти уголовных дел, которые были закрыты из-за отмены статьи о незаконном обогащении.

«Учитывая то, что решение Конституционного суда является окончательным, не подлежит обжалованию и не может быть пересмотрено, принято решение о закрытии уголовных производств, в которых о подозрении сообщено еще не было и закрытии производств в отношении подозреваемых, предварительное следствие по которым продолжается», – сообщили в САП.

По данным ведомства, по состоянию на 28 марта, закрыто 65 уголовных производств. Ориентировочная сумма возможного незаконного обогащения по уголовным производствам, которые расследовали детективы НАБУ, достигает 1 млрд 334 млн 446 тыс. грн., 1 млн 137 тыс. долл. и 531 тыс. евро.

«Во избежание спекуляций и прекращения информационных вброс по фигурантам указанных расследований, предоставляем перечень всех закрытых уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного ст.368-2 УК Украины по хронологии их регистрации в ЕРДР», – говорится в сообщении.

Полный список дел размещен на странице САП в Facebook.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году.

Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

НАБУ расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.

28 февраля Президент Петр Порошенко подписал проект закона о внесении изменений в законодательные акты относительно ответственности за незаконное обогащение и внес его как неотложный на рассмотрение Верховной Рады.