Суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно бывшего сотрудника Управления государственной охраны Николая Рыженко по делу об организации секс-скандала с гражданским мужем первого заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ольги Варченко Александром.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Подсудимый капитан Рыженко был назначен в апреле 2018 года специалистом 1-го отдела 4-й службы Департамента оперативного обеспечения охраны Управления государственной охраны.

Он получил доступ к базам Министерства внутренних дел, в частности, к базе транспортных средств и интегрированной информационно-поисковой системе, а также к системе видеонаблюдения в Киеве.

Сотрудник УГО предложил своему знакомому предоставлять ему конфиденциальную информацию из баз МВД за денежное вознаграждение.

Сотрудничество начальство в июне 2018 года, Рыженко отсылал получаемую информацию через мессенджер Telegram и на электронную почту.

За каждую полученную информацию он получал по 200 гривен.

С июня по октябрь 2018 года сотрудник УГО поставлял преступникам персональные данные 37 граждан, в том числе и Варченко.

За свои услуги он получил 15 тыс. гривен.

В ноябре 2018 года он был задержан.

В феврале текущего года Рыженко заключил с прокурором Военной прокуратуры соглашение о признании вины.

В марте суд утвердил соглашение и приговорил экс-сотрудника УГО к 2 годам лишения свободы, но освободил с испытательным сроком 1 год.

Напомним, 8 ноября 2018 года в СМИ появилась информация о том, что гражданский муж заместителя главы Госбюро расследований Ольги Варченко Александр, который занимает должность заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции, якобы сексуально домогался и угрожал студентке Наталье Бурейко.

Сам Варченко заявил об информационной атаке на него и его семью. В свою очередь студентка Бурейко подала в прокуратуру заявление о преступлении со стороны сотрудника Нацполиции.Позже студентка на своей странице в Facebook извинилась перед Варченко и его семьей, отметив, что ей «очень стыдно», так как она «не разобралась в ситуации и не отдавала себе отчет в своих действиях». Также из страницы Бурейко на Facebook исчезли все предыдущие посты, где девушка писала о конфликте с Варченко.29 ноября сотрудники Главной военной прокуратуры задержали политтехнолога Владимира Петрова по делу студентки Натальи Бурейко. Позже был задержан блогер Александр Барабошко. Им сообщили о подозрении.

Правоохранители считают, что Петров был организатором информационной кампании, направленной против Варченко.